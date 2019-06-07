В Лондоне построят панорамный бассейн на крыше, в который нельзя будет попасть

Специалисты британского дизайнерского бюро Compass Pools разработали проект открытого бассейна с обзором на 360 градусов, который будет располагаться на крыше 200-метрового небоскреба. Фотографиями масштабного проекта они поделились в соцсетях. Дизайнеры уточнили, что это готовый концепт, и строительство панорамного бассейна уже запланировано на 2020 год.
Судя по описанию, стены и пол бассейна будут полностью прозрачными, а потому даже люди внутри здания смогут увидеть пловцов. Встроенный анемометр будет следить за силой ветра на крыше, а специальная система будет поддерживать температуру воды.
Все было бы просто идеально, если бы не одно но: и журналисты, и пользователи Сети задались вопросом, как люди смогут попасть в бассейн, если ни лестницы, ни лифта в проекте нет. На этот вопрос дизайнеры пока не ответили.