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16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят вблизи самые необычные семена в мире (фото)

Черепа, бабочки и инопланетные монстры.

Существуют растения, семена которых внешне напоминают маленьких монстров с расставленными в разные стороны шипами. Эти колючки помогают им незаметно прикрепляться к животным, людям или предметам и, таким образом, распространяться на дальние расстояния. За такое свойство их часто называют «растения-автостопщики».

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Именно с такими «хитрыми» семенами приходилось иметь дело фотографу Диллону Маршу в Африке. В очередной раз очищая от них свою одежду, он решил сделать их макроснимки, чтобы рассмотреть колючки поближе.

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Для создания подробных фото Марш соорудил крошечную фотостудию. Семена он снимал по несколько раз, меняя фокусировку. А затем складывал получившиеся изображения вместе, чтобы создать объемное и детальное изображение.

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Екатерина Гура

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