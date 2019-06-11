16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят вблизи самые необычные семена в мире (фото)
Черепа, бабочки и инопланетные монстры.
Существуют растения, семена которых внешне напоминают маленьких монстров с расставленными в разные стороны шипами. Эти колючки помогают им незаметно прикрепляться к животным, людям или предметам и, таким образом, распространяться на дальние расстояния. За такое свойство их часто называют «растения-автостопщики».
Именно с такими «хитрыми» семенами приходилось иметь дело фотографу Диллону Маршу в Африке. В очередной раз очищая от них свою одежду, он решил сделать их макроснимки, чтобы рассмотреть колючки поближе.
Для создания подробных фото Марш соорудил крошечную фотостудию. Семена он снимал по несколько раз, меняя фокусировку. А затем складывал получившиеся изображения вместе, чтобы создать объемное и детальное изображение.
Екатерина Гура