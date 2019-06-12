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13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Две кукабары оставили без электричества тысячу домов

Пара птиц устроила «свидание» в неудачном месте.

Более тысячи домов остались без электричества в пригороде австралийского Перта по вине двух кукабар.

Во время загрузки произошла ошибка.

Птицы устроили «свидание» на столбе электропередач и спровоцировали аварию. Свидетели видели две большие голубые вспышки и слышали звук взрыва. Погибших птиц нашли рядом со столбом.

Представитель энергетической компании отметил, что такие аварии случаются довольно редко.

В большинстве домов электричество появилось спустя несколько часов.

Анна Лысенко

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