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14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Башня в Германии сама приняла нужную форму (фото)

Архитекторы использовали новую технологию.

Уникальная деревянная конструкция под названием башня Урбаха появилась недалеко от Штутгарта в Германии.

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Особенность 14-метрового строения в том, что его стены сами приняли изогнутую форму. Это новая технология, разработанная инженерами из Штутгартского университета: при промышленной сушке древесины изначально ровные доски деформируют.

По словам конструкторов, это открывает новые возможности для создания элегантных конструкций с использованием экологически чистых, возобновляемых строительных материалов местного производства. При этом не нужны затратные и сложные технологии.

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Анны Лысенко

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