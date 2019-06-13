14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Башня в Германии сама приняла нужную форму (фото)
Архитекторы использовали новую технологию.
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Архитекторы использовали новую технологию.
Уникальная деревянная конструкция под названием башня Урбаха появилась недалеко от Штутгарта в Германии.
Особенность 14-метрового строения в том, что его стены сами приняли изогнутую форму. Это новая технология, разработанная инженерами из Штутгартского университета: при промышленной сушке древесины изначально ровные доски деформируют.
По словам конструкторов, это открывает новые возможности для создания элегантных конструкций с использованием экологически чистых, возобновляемых строительных материалов местного производства. При этом не нужны затратные и сложные технологии.
Анны Лысенко