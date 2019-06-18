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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии делают уникальные чайные пакетики в виде животных

Необычно, когда в твоей чашке плавает акула.

Небольшая компания из Японии превращает простое чаепитие в увлекательный процесс. Там создают замысловатые чайные пакетики в виде животных, птиц и моллюсков.

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Впервые компания стала выпускать пакетики с оригинальным дизайном еще в 2016 году. Тогда же был открыт сбор средств на краудфандинговой платформе.

Идея пришлась по душе многим, поэтому было открыто отдельное производство, где создают не только милые чайные наборы, но и оформляют их в виде животных, нарисованных на заказ по специальным эскизам.

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Екатерина Гура

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