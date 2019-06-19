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12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Осьминог взял трех девушек в «плен» (видео)

И долго не хотел отпускать.

Милое знакомство с осьминогом произошло у трех американок у западного побережья острова Оаху на Гавайях.

Девушки ныряли с масками над коралловым рифом. В какой-то момент к ним решил присоединиться головоногий моллюск. Осьминог обвился вокруг ноги 30-летней Сэмми Хит и долго не отпускал. Девушка даже погладила его, пока подруги снимали видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Затем любопытный моллюск перебрался на ногу соседки, Энджел Чавес. «Познакомилась» с животным и Шейн Браун, которая поделилась видео в соцсетях.

«Это опасно? Как вы заставили его сделать это?» — спрашивают пользователи девушек. «Невероятно! Меня всегда интересовало: а это больно?» — пишут читатели.

Морские биологи предупреждают, что осьминог может схватить человека достаточно крепко и долго не отпускать. Кроме того, провоцировать морских животных и прикасаться к обитателям рифов запрещено законами многих стран.

Анна Лысенко

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