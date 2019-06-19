12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Осьминог взял трех девушек в «плен» (видео)
И долго не хотел отпускать.
Милое знакомство с осьминогом произошло у трех американок у западного побережья острова Оаху на Гавайях.
Девушки ныряли с масками над коралловым рифом. В
Затем любопытный моллюск перебрался на ногу соседки, Энджел Чавес. «Познакомилась» с животным и Шейн Браун, которая поделилась видео в соцсетях.
«Это опасно? Как вы заставили его сделать это?» — спрашивают пользователи девушек. «Невероятно! Меня всегда интересовало: а это больно?» — пишут читатели.
Морские биологи предупреждают, что осьминог может схватить человека достаточно крепко и долго не отпускать. Кроме того, провоцировать морских животных и прикасаться к обитателям рифов запрещено законами многих стран.
Анна Лысенко