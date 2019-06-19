14:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Африки создает картины из алюминиевых банок (видео)
Полезное творчество.
Художник Вилфрид Траоре из Кот-д’Ивуара нашел отличный способ объединить творчество и защиту окружающей среды. Он не просто создает картины, посвященные проблемам экологии и загрязнению океана, но и делает это весьма экологичным способом.
Свои картины Траоре создает из алюминиевых банок, которые на морском побережье можно найти в огромных количествах. В поисках материалов ему также помогают волонтеры и неравнодушные люди. После того, как банки собраны, Вилфрид нарезает их на тонкие пластины и мозаикой выкладывает изображение.
На одну подобную картину уходит примерно 2−3 мешка мусора весом по 50 килограммов.
Екатерина Гура