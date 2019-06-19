17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бесстрашный котенок украл у хозяйки стул (видео)
И едва не поплатился за это.
Забавный инцидент с шустрым котенком попал на камеру видеонаблюдения в Таиланде.
Жительница Бангкока Нэн Удонг хотела присесть на стул. Она чудом успела заметить котенка, который запрыгнул на сидение в последний момент.
Нэн понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя: она едва не раздавила своего любимца. А вот бесстрашный пятимесячный котенок как ни в чем не бывало растянулся на стуле с довольным видом.
«Он примчался и украл у меня стул, когда я собиралась сесть. Это было опасно, ведь я могла сесть на него, причинить ему боль. Но он, похоже, не беспокоился об этом. Думаю, он просто злорадствовал, что занял место первым», — рассказала девушка.
Анна Лысенко