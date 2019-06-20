Опубликовано Jeff Crilly Понедельник, 17 июня 2019 г.
20:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Большая белая акула напугала рыбаков в Нью-Джерси
Хищница случайно клюнула на живца.
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Хищница случайно клюнула на живца.
Рыбак из
Заметив наживку, к лодке подплыла огромная белая акула длиной примерно в три метра и весом около 900 килограммов. Увидев характерный плавник в океане, рыбаки успели вытащить из воды приманку, но акула сменила курс и схватили желтую сетку с уже пойманной рыбой, которая свисала с борта лодки.
Все это рыбаки успели снять на камеру и позже опубликовали на Facebook. Хотя видео быстро стало популярным, Джефф Крилли признался, что в тот момент им явно было не до смеха. Ведь акула была огромной и легко могла перевернуть их рыбацкое судно.
Екатерина Гура