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20:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Большая белая акула напугала рыбаков в Нью-Джерси

Хищница случайно клюнула на живца.

Рыбак из Нью-Джерси по имени Джефф Крилли вместе с друзьями рыбачили примерно в 50 километрах от берега, когда к ним в гости наведался незваный гость.

Опубликовано Jeff Crilly Понедельник, 17 июня 2019 г.

Заметив наживку, к лодке подплыла огромная белая акула длиной примерно в три метра и весом около 900 килограммов. Увидев характерный плавник в океане, рыбаки успели вытащить из воды приманку, но акула сменила курс и схватили желтую сетку с уже пойманной рыбой, которая свисала с борта лодки.

Опубликовано Jeff Crilly Понедельник, 17 июня 2019 г.

Все это рыбаки успели снять на камеру и позже опубликовали на Facebook. Хотя видео быстро стало популярным, Джефф Крилли признался, что в тот момент им явно было не до смеха. Ведь акула была огромной и легко могла перевернуть их рыбацкое судно.

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Екатерина Гура

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