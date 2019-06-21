16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Анализ ДНК показал, кем были предки японцев
Исследование подтвердило теорию археологов.
История современных японцев началась 2500 лет назад, когда смешались два древних народа, установили ученые.
Согласно теории археологов, современные японцы произошли от народа дземон, который смешался с народом яей, прибывшим в Японию с Корейского полуострова.
Исследователи из Токийского университета решили подтвердить или опровергнуть эту версию на основе
Они изучили
Ученые сравнили последовательности
Шесть групп последовательностей были общими для японцев, корейцев, вьетнамцев и китайцев. Это генетическое наследие народа яей, установили ученые.
Таким образом,
Именно в это время с Корейского полуострова в Японию мигрировали представители народа яей. Они не только смешались с местным населением, но и принесли с собой культуру заливного рисосеяния. Это поспособствовало восстановлению численности населения и даже демографическому буму.
Анна Лысенко