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16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Анализ ДНК показал, кем были предки японцев

Исследование подтвердило теорию археологов.

Источник: РИА "Новости"
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История современных японцев началась 2500 лет назад, когда смешались два древних народа, установили ученые.

Согласно теории археологов, современные японцы произошли от народа дземон, который смешался с народом яей, прибывшим в Японию с Корейского полуострова.

Исследователи из Токийского университета решили подтвердить или опровергнуть эту версию на основе ДНК-анализа. Их работа опубликована в Nature.

Они изучили Y-хромосомы 345 мужчин с островов Хонсю, Сикоку и Кюсю. Все образцы были получены до 1990 года.

Особенность Y-хромосомы в том, что она передается от отца к сыну с минимальными изменениями. Это означает, что Y-хромосомы могут многое рассказать о предках современных людей, живших тысячи лет назад.

Ученые сравнили последовательности Y-хромосомы современных японских, корейских и других восточноазиатских мужчин. Они обнаружили одну группу последовательностей ДНК, которую имели только японцы. Скорее всего, она была унаследована от народа дземон.

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Шесть групп последовательностей были общими для японцев, корейцев, вьетнамцев и китайцев. Это генетическое наследие народа яей, установили ученые.

Таким образом, ДНК-анализ подтвердил данные археологов, которые изучали памятники двух древних культур. В частности, археологи установили, что в период позднего Дземона произошло падение температур и уровня моря, что негативно отразилось на охотниках-собирателях с островов. Популяция дземон резко упала.

Именно в это время с Корейского полуострова в Японию мигрировали представители народа яей. Они не только смешались с местным населением, но и принесли с собой культуру заливного рисосеяния. Это поспособствовало восстановлению численности населения и даже демографическому буму.

Анна Лысенко

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