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17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский фотограф показал забавную изнанку свадеб (фото)

Это понравилось не всем.

Британец Иан Уэлдон прославился нетипичными свадебными репортажами, в которых он показывает естественное поведение людей во время торжества.

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«Я не свадебный фотограф, — говорит Уэлдон о себе. — Как бы мне ни хотелось часами передвигать людей, расставлять их по местам и фотографировать портреты членов семьи и гостей, у меня есть более важные дела».

Иан называет свой подход демократичным.

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Многие предпочитают постановочные фото и не любят, когда их «клацают» внезапно, говорит Уэлдлон. Но находятся и любители естественных снимков в репортажной манере.

У британца хватает клиентов, признается он, а через несколько дней откроется и персональная выставка Уэлдона в Бристоле.

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Анна Лысенко

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