17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский фотограф показал забавную изнанку свадеб (фото)
Это понравилось не всем.
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Это понравилось не всем.
Британец Иан Уэлдон прославился нетипичными свадебными репортажами, в которых он показывает естественное поведение людей во время торжества.
«Я не свадебный фотограф, — говорит Уэлдон о себе. — Как бы мне ни хотелось часами передвигать людей, расставлять их по местам и фотографировать портреты членов семьи и гостей, у меня есть более важные дела».
Иан называет свой подход демократичным.
Многие предпочитают постановочные фото и не любят, когда их «клацают» внезапно, говорит Уэлдлон. Но находятся и любители естественных снимков в репортажной манере.
У британца хватает клиентов, признается он, а через несколько дней откроется и персональная выставка Уэлдона в Бристоле.
Анна Лысенко