15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Осьминог «станцевал» для дайвера (видео)
Головоногий моллюск показал себя во всей красе.
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Головоногий моллюск показал себя во всей красе.
Дайверам во Франции удалось получить необычные кадры с «танцем» осьминога.
Видео снято возле курортного города Антиб на Лазурном берегу.
Осьминог прятался среди морской травы на дне. Он вынырнул прямо перед оператором и позволил рассмотреть себя во всей красе.
Анна Лысенко