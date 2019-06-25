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15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Осьминог «станцевал» для дайвера (видео)

Головоногий моллюск показал себя во всей красе.

Дайверам во Франции удалось получить необычные кадры с «танцем» осьминога.

Видео снято возле курортного города Антиб на Лазурном берегу.

Осьминог прятался среди морской травы на дне. Он вынырнул прямо перед оператором и позволил рассмотреть себя во всей красе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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