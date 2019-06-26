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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Турчанка создает фантастические скульптуры из простой бумаги (фото)

Она превратила хобби в настоящее искусство.

Турецкая художница Сена Руна, живущая в Португалии, прославилась ювелирной работой с цветной бумагой.

Она создала серию бумажных скульптур, которые поражают изысканностью и мастерством.

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Девушка давно увлеклась квиллингом, но затем хобби стало приносить ей не только удовольствие, но и хороший доход. Руна оставила основную работу, чтобы полностью посвятить себя творчеству. Сейчас работы турчанки покупают ценители со всего мира.

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Анна Лысенко

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