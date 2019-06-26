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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японка сделала 300 пластических операций, чтобы избавиться от комплексов

Теперь ее вряд ли узнают родные.

39-летняя японская модель и блогер Цубаки Томоми прославилась в родной стране благодаря своему увлечению пластикой. Дело в том, что с детства мама внушала ей, что она очень некрасивая, а потому, как только Цубаки исполнилось 18 лет, она сразу пошла к пластическому хирургу.

За 20 с лишним лет японка перенесла более 300 пластических и косметических операций и процедур общей стоимостью около 300 тысяч долларов.

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В то время, когда Цубаки увлеклась пластикой, изменения внешности обществом еще не одобрялись, а потому она продолжала сталкиваться с критикой окружающих. К 20 годам Томоми обзавелась красивыми зубами, большой грудью и необычным разрезом глаз. После этого она наконец услышала комплименты в свой адрес, что вдохновило ее еще больше.

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Свои операции девушка оплачивала сама. Она устроилась работать хостес на острове Хоккайдо и благодаря необычной внешности быстро пошла на повышение.

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По словам Цубаки, останавливаться на достигнутом она не собирается и в будущем намерена провести еще несколько операций. Сейчас она работает моделью и ведет свой блог в соцсетях.

Екатерина Гура

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