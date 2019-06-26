Японка сделала 300 пластических операций, чтобы избавиться от комплексов

39-летняя японская модель и блогер Цубаки Томоми прославилась в родной стране благодаря своему увлечению пластикой. Дело в том, что с детства мама внушала ей, что она очень некрасивая, а потому, как только Цубаки исполнилось 18 лет, она сразу пошла к пластическому хирургу.
За 20 с лишним лет японка перенесла более 300 пластических и косметических операций и процедур общей стоимостью около 300 тысяч долларов.
В то время, когда Цубаки увлеклась пластикой, изменения внешности обществом еще не одобрялись, а потому она продолжала сталкиваться с критикой окружающих. К 20 годам Томоми обзавелась красивыми зубами, большой грудью и необычным разрезом глаз. После этого она наконец услышала комплименты в свой адрес, что вдохновило ее еще больше.
Свои операции девушка оплачивала сама. Она устроилась работать хостес на острове Хоккайдо и благодаря необычной внешности быстро пошла на повышение.
По словам Цубаки, останавливаться на достигнутом она не собирается и в будущем намерена провести еще несколько операций. Сейчас она работает моделью и ведет свой блог в соцсетях.