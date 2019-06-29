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16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф создал «трехмерные» снимки с помощью макарон и шнурков

Невероятная иллюзия глубины.

Фотограф Джорди Пуиг из Барселоны создал впечатляющую серию динамичных снимков, используя весьма неожиданные подручные средства.

Среди «помощников» Джорди — пластиковые бутылки, шнурки, книжные страницы и даже макароны. Он использует их, чтобы создавать на снимке иллюзию глубины.

В соцсетях Пуиг показывает не только результат своей работы, но и то, как он добился такого впечатляющего эффекта.

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Анна Лысенко

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