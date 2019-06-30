16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Молодожены чудом остались целы после встречи с гризли (видео)
Пара столкнулась с хищником в заповеднике на Аляске.
Во время прогулки по Национальному заповеднику и парку Катмай на Аляске молодожены Пакстон и Сара Грэмы неожиданно столкнулись с медведем.
Пара отправилась из Канзаса на Аляску в медовый месяц. Катмай — популярное место для наблюдений за медведями, здесь для этого обустроены специальные безопасные зоны.
Молодожены гуляли по туристической тропе Дамплинг, и медведь сам вышел им навстречу. Мужчина заслонил собой жену. Пара попыталась бесшумно спрятаться в кустах. Медведь все равно увидел их, но равнодушно прошел мимо.
«Кажется, большинство мужчин проявляет свою симпатию к женщинам через продуманные жесты внимания, такие как цветы или свидание с сюрпризом. Для меня самый подходящий способ показать Саре мою любовь и отпраздновать начало нашего брака — это встать между ней… и диким медведем гризли», — пошутил мужчина в соцсетях, когда пришел в себя после инцидента.
Анна Лысенко