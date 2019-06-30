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16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Молодожены чудом остались целы после встречи с гризли (видео)

Пара столкнулась с хищником в заповеднике на Аляске.

Во время прогулки по Национальному заповеднику и парку Катмай на Аляске молодожены Пакстон и Сара Грэмы неожиданно столкнулись с медведем.

Пара отправилась из Канзаса на Аляску в медовый месяц. Катмай — популярное место для наблюдений за медведями, здесь для этого обустроены специальные безопасные зоны.

Молодожены гуляли по туристической тропе Дамплинг, и медведь сам вышел им навстречу. Мужчина заслонил собой жену. Пара попыталась бесшумно спрятаться в кустах. Медведь все равно увидел их, но равнодушно прошел мимо.

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«Кажется, большинство мужчин проявляет свою симпатию к женщинам через продуманные жесты внимания, такие как цветы или свидание с сюрпризом. Для меня самый подходящий способ показать Саре мою любовь и отпраздновать начало нашего брака — это встать между ней… и диким медведем гризли», — пошутил мужчина в соцсетях, когда пришел в себя после инцидента.

Анна Лысенко

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