18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Ираке «всплыл» дворец, которому 3400 лет (фото)
Это крупнейшая находка в регионе за последние десятилетия.
3400-летний дворец показался на территории водохранилища в Курдистане после того, как уровень воды сильно упал
Мосульская дамба — крупнейшая в Ираке. Она построена на реке Тигр в провинции Найнава у сирийской границы. Увидев руины дворца, немецкие и курдские археологи приступили к незапланированным раскопкам.
«Находка является одним из наиболее важных археологических открытий в регионе за последние десятилетия», — сказал курдский археолог Хасан Ахмед Касим в
Первоначально дворец стоял всего в 20 метрах от реки на возвышенности. Позже была достроена стена из глиняных кирпичей. Ее толщина в отдельных местах достигала двух метров. Стены комнат были оштукатурены и украшены росписями красного и синего цвета. Эти декоративные элементы археологи назвали сенсацией, ведь подобных рисунков практически не сохранилось.
Во дворце обнаружены также десять клинописных табличек. Что именно на них написано, уже расшифровывают специалисты в Германии.
Благодаря находкам ученые надеются получить больше информации об империи Миттани — древнем государстве, которое существовало в
Анна Лысенко