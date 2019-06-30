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18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Ираке «всплыл» дворец, которому 3400 лет (фото)

Это крупнейшая находка в регионе за последние десятилетия.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

3400-летний дворец показался на территории водохранилища в Курдистане после того, как уровень воды сильно упал из-за засухи.

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Мосульская дамба — крупнейшая в Ираке. Она построена на реке Тигр в провинции Найнава у сирийской границы. Увидев руины дворца, немецкие и курдские археологи приступили к незапланированным раскопкам.

«Находка является одним из наиболее важных археологических открытий в регионе за последние десятилетия», — сказал курдский археолог Хасан Ахмед Касим в пресс-релизе.

Первоначально дворец стоял всего в 20 метрах от реки на возвышенности. Позже была достроена стена из глиняных кирпичей. Ее толщина в отдельных местах достигала двух метров. Стены комнат были оштукатурены и украшены росписями красного и синего цвета. Эти декоративные элементы археологи назвали сенсацией, ведь подобных рисунков практически не сохранилось.

Во дворце обнаружены также десять клинописных табличек. Что именно на них написано, уже расшифровывают специалисты в Германии.

Благодаря находкам ученые надеются получить больше информации об империи Миттани — древнем государстве, которое существовало в XVII—XIII ввеках до нашей эры на территории Северной Месопотамии.

Анна Лысенко

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