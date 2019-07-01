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12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский повар создал блюда-иллюзии (фото)

На тарелке вовсе не то, что кажется.

Британец Бен Черчилль называет себя поваром-иллюзионистом. Он предлагает людям десерты, вид которых вводит в заблуждение.

То, что выглядит как пепельница с окурками, оказывается вкуснейшей панакотой, а гнилой мандарин на самом деле — нежное апельсиновое парфе.

Глазунья на куске тоста — это лимонный кекс с кремом и кусочком манго, а губка для мытья посуды — не что иное, как яблочное пюре с лаймовым сиропом и лимонной пеной.

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Шоколадный торт и клубничное желе
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Брауни
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Шоколадный торт с соленой карамелью
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Грушевый мусс с заварным кремом в глазури и гранола

Анна Лысенко

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