12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский повар создал блюда-иллюзии (фото)
На тарелке вовсе не то, что кажется.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
На тарелке вовсе не то, что кажется.
Британец Бен Черчилль называет себя
То, что выглядит как пепельница с окурками, оказывается вкуснейшей панакотой, а гнилой мандарин на самом деле — нежное апельсиновое парфе.
Глазунья на куске тоста — это лимонный кекс с кремом и кусочком манго, а губка для мытья посуды — не что иное, как яблочное пюре с лаймовым сиропом и лимонной пеной.
Анна Лысенко