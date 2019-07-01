13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка придумала, как избавить обувь от запаха в жару
Понадобятся чайные пакетики.
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Понадобятся чайные пакетики.
Известный британский блогер Линси Кромби поделилась неожиданным способом избавиться от неприятного запаха от обуви.
Кромби предлагает положить в туфли использованные пакетики чая. Дело в том, объясняет 40-летняя гуру уборки, что пакетики обладают абсорбирующими свойствами. Они быстро уберут влагу вместе с бактериями, которые размножаются в жару.
Кромби выступает как эксперт по уборке на британском телевидении. Она также написала книгу для домохозяек и регулярно делится лайфхаками в блоге «Королева чистоты».
Анна Лысенко