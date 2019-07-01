14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал, что съедают дети из разных стран за неделю
Культура питания бесповоротно меняется.
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Культура питания бесповоротно меняется.
Фотограф Грегг Сегал создал уникальную серию снимков, посвященную питанию детей из разных уголков мира.
За три года Сегал побывал в США, Бразилии, Италии, ОАЭ, Германии, Индии, Малайзии, Сенегале, Франции и других странах. Он просил детей своих знакомых в течение недели вести записи всего, что они съедали. Затем он фотографировал детей в окружении этой пищи.
Эти снимки демонстрируют, что мы находимся на переломном этапе: во многих странах культура питания кардинально меняется, говорит Сегал. Дети все больше употребляют магазинную пищу.
Но в мире остаются уголки, где «культура медленной еды никогда не будет вытеснена нездоровой пищей, где домашние блюда являются основой семьи и культуры, и где любовь и гордость ощущаются в ароматах рагу и карри».
Анна Лысенко