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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал, что съедают дети из разных стран за неделю

Культура питания бесповоротно меняется.

Фотограф Грегг Сегал создал уникальную серию снимков, посвященную питанию детей из разных уголков мира.

За три года Сегал побывал в США, Бразилии, Италии, ОАЭ, Германии, Индии, Малайзии, Сенегале, Франции и других странах. Он просил детей своих знакомых в течение недели вести записи всего, что они съедали. Затем он фотографировал детей в окружении этой пищи.

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Бразилия

Эти снимки демонстрируют, что мы находимся на переломном этапе: во многих странах культура питания кардинально меняется, говорит Сегал. Дети все больше употребляют магазинную пищу.

Но в мире остаются уголки, где «культура медленной еды никогда не будет вытеснена нездоровой пищей, где домашние блюда являются основой семьи и культуры, и где любовь и гордость ощущаются в ароматах рагу и карри».

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Италия
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США
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ОАЭ
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Франция
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Сенегал
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Индия
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Малайзия

Анна Лысенко

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