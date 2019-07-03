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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянский ветеринар поет оперные арии коровам (видео)

Животным нравится.

Ветеринар Альфонсо Камасса лечит своих пациентов на фермах не только с помощью медикаментов, но и музыки.

«Я очень много времени вынужден был проводить на фермах, поэтому просто напевал себе под нос, чтобы было не скучно. Ведь я поклонник оперы с возраста шести-семи лет. И тут вдруг я заметил: однажды я пел арию, и коровы меня слушали. Нравится ли им — не могу сказать. Но ни скот, ни фермеры не жалуются, это уж точно», — говорит итальянец, живущий в британском Гэмпшире.

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Местные фермеры ничего не имеют против.

«Коровы — странные и очень темпераментные создания. Иногда они тихие и мизантропичные. А иногда — бегают и скачут. Но я уверен, что им нравится пение. Они любят взаимодействовать с людьми в целом», — говорит фермер Роб Джэнэуэй.

Анна Лысенко

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