15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянский ветеринар поет оперные арии коровам (видео)
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Животным нравится.
Ветеринар Альфонсо Камасса лечит своих пациентов на фермах не только с помощью медикаментов, но и музыки.
«Я очень много времени вынужден был проводить на фермах, поэтому просто напевал себе под нос, чтобы было не скучно. Ведь я поклонник оперы с возраста
Местные фермеры ничего не имеют против.
«Коровы — странные и очень темпераментные создания. Иногда они тихие и мизантропичные. А иногда — бегают и скачут. Но я уверен, что им нравится пение. Они любят взаимодействовать с людьми в целом», — говорит фермер Роб Джэнэуэй.
Анна Лысенко