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11:10 (мск), источник: Авто Mail.ru

Разрешенные 130 км/ч: известно, когда это будет повсеместно

В Росавтодоре уточнили сроки, когда в России будет принят ГОСТ, позволяющий увеличивать скоростной режим на автомагистралях.

Источник: РИА "Новости"

О том, что в России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах такой скоростной лимит, ранее писала газета «Коммерсант». По данным издания, в документе пропишут критерии, при соблюдении которых владельцы дорог смогут устанавливать максимально разрешенную скорость в 130 км/ч. В их числе, например, колейность глубиной не более 15 мм, обязательное наличие информационных табло, а также оборудованные остановочные площадки.

Сейчас на таких дорогах для легкового транспорта и мотоциклов скорость ограничена 110 км/ч, для грузовиков массой более 3,5 т — 90 км/ч.

Исключение — платные трассы, которые находятся в ведении «Автодора».

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По словам замруководителя Росавтодора Евгения Носова, соответствующий ГОСТ могут ввести уже в конце 2019-начале 2020 годов. Об этом он сказал ТАСС в кулуарах форума «Инновации в дорожном строительстве» в Сочи.

У нас на автомагистралях скорость в принципе разрешена 110 км/ч. Сегодня говорили о том, что при соответствующем качестве покрытия, соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве, скорость может быть увеличена до 130 км/ч. Потому что у магистралей есть такая особенность — они рассчитаны на скорость 150 км/ч по своим техническим параметрам. Мы над этим вопросом работаем, ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года.

Накануне начальник Госавтоинспекции Михаил Черников высказал мнение, что на российских дорогах и вовсе может быть разрешена скорость в 150 км/ч. При этом начальник ГИБДД подчеркнул, что такую скорость можно разрешить, но за исключением мест, где есть «примыкание, определенный рельеф, виражи поворотов».

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