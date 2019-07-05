11:10 (мск), источник: Авто Mail.ru
Разрешенные 130 км/ч: известно, когда это будет повсеместно
В Росавтодоре уточнили сроки, когда в России будет принят ГОСТ, позволяющий увеличивать скоростной режим на автомагистралях.
О том, что в России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах такой скоростной лимит, ранее писала газета «Коммерсант». По данным издания, в документе пропишут критерии, при соблюдении которых владельцы дорог смогут устанавливать максимально разрешенную скорость в 130 км/ч. В их числе, например, колейность глубиной не более 15 мм, обязательное наличие информационных табло, а также оборудованные остановочные площадки.
Исключение — платные трассы, которые находятся в ведении «Автодора».
По словам замруководителя Росавтодора Евгения Носова, соответствующий ГОСТ могут ввести уже в конце 2019-начале 2020 годов. Об этом он сказал ТАСС в кулуарах форума «Инновации в дорожном строительстве» в Сочи.
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Накануне начальник Госавтоинспекции Михаил Черников высказал мнение, что на российских дорогах и вовсе может быть разрешена скорость в 150 км/ч. При этом начальник ГИБДД подчеркнул, что такую скорость можно разрешить, но за исключением мест, где есть «примыкание, определенный рельеф, виражи поворотов».