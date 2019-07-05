16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии создают блюдца для соевого соуса с секретом (фото)
Настоящие произведения искусства.
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Настоящие произведения искусства.
В японской студии дизайна придумали, как превратить обычный обед в нечто сказочное. Специалисты компании печатают на 3D-принтере блюдца для соевого соуса — но не простые, а с секретом. Как только в них наливают соус, на дне тут же появляется объемная картинка.
Пока есть только четыре дизайна: с котенком, щенком и двумя японскими национальными символами — горой Фудзи и храмом Ицукусима.
Екатерина Гура