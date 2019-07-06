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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Француз создал гигантские картины на песке (видео)

Они существуют, пока не начнется прилив.

38-летний художник Тарайн Джехан-Бенджамин рисует монументальные картины на пляжах, оценить масштаб которых можно только с высоты птичьего полета.

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Свои эксперименты француз начал четыре года назад. За это время он создал около 200 проектов. Это изображения китов, кораблей, мифического кракена, персонажей мультфильмов и даже эскизов для татуировок.

Увидеть мимолетные произведения искусства нередко можно на пряжах Приморской Шаранты — департамента на западе Франции в регионе Новая Аквитания.

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Анна Лысенко

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