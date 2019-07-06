15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Француз создал гигантские картины на песке (видео)
Они существуют, пока не начнется прилив.
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Они существуют, пока не начнется прилив.
38-летний художник Тарайн
Свои эксперименты француз начал четыре года назад. За это время он создал около 200 проектов. Это изображения китов, кораблей, мифического кракена, персонажей мультфильмов и даже эскизов для татуировок.
Увидеть мимолетные произведения искусства нередко можно на пряжах Приморской Шаранты — департамента на западе Франции в регионе Новая Аквитания.
Анна Лысенко