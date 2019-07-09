12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самая толстая макака в мире сбежала из лагеря для худеющих животных
Это произошло, когда ее уже везли на волю.
В 2017 году в соцсетях стали распространяться мемы с очень упитанной обезьяной, которая жила на рынке Бангкока. Тогда же местные журналисты сделали сюжет о животном, прославив его на весь мир. Этим упитанным парнем оказалась
Представители Министерства национальных парков и охраны природы Таиланда заинтересовались обезьяной и решили, что ее нужно срочно спасать. Они забрали Дядю Толстяка с рынка и поместили его в специальный лагерь для худеющих животный, где обезьяну посадили на низкокалорийную диету из овощей и фруктов.
И это сработало. Уже через три месяца ветеринар, отвечающий за здоровье макаки, сообщил, что живот его подопечного перестал волочиться по земле. В лагере Дядя Толстяк провел два года, после чего его решили вернуть на волю. Но
Поиски пропавшего животного пока ни к чему не привели. По словам ветеринаров, он мог специально уйти, чтобы умереть в одиночестве, так как уже находился в преклонном возрасте. Однако большинство поклонников Дяди Толстяка уверены, что сейчас он живет счастливой и полноценной жизнью вдали от назойливых людей.
Екатерина Гура