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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самая толстая макака в мире сбежала из лагеря для худеющих животных

Это произошло, когда ее уже везли на волю.

В 2017 году в соцсетях стали распространяться мемы с очень упитанной обезьяной, которая жила на рынке Бангкока. Тогда же местные журналисты сделали сюжет о животном, прославив его на весь мир. Этим упитанным парнем оказалась макака-резус по имени Дядя Толстяк. Благодаря статусу вожака стаи и вниманию туристов, которые подкармливали обезьяну нездоровой пищей, 20-летний Дядя Толстяк набрал 26 килограммов, что втрое превышает положенную для этого вида норму.

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Представители Министерства национальных парков и охраны природы Таиланда заинтересовались обезьяной и решили, что ее нужно срочно спасать. Они забрали Дядю Толстяка с рынка и поместили его в специальный лагерь для худеющих животный, где обезьяну посадили на низкокалорийную диету из овощей и фруктов.

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И это сработало. Уже через три месяца ветеринар, отвечающий за здоровье макаки, сообщил, что живот его подопечного перестал волочиться по земле. В лагере Дядя Толстяк провел два года, после чего его решили вернуть на волю. Но что-то пошло не так, и во время транспортировки обезьяна сумела сбежать в лес.

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Поиски пропавшего животного пока ни к чему не привели. По словам ветеринаров, он мог специально уйти, чтобы умереть в одиночестве, так как уже находился в преклонном возрасте. Однако большинство поклонников Дяди Толстяка уверены, что сейчас он живет счастливой и полноценной жизнью вдали от назойливых людей.

Екатерина Гура

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