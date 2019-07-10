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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Самый красивый доктор в мире» спас пассажира в самолете

Теперь все любят его еще больше.

30-летний терапевт из США Михаил Варшавски в 2015 году был признан самым красивым доктором планеты по версии журнала People. Молодой человек родился в Саранске и в возрасте шести лет вместе с семьей переехал в США.

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Сейчас он работает в больнице, является членом благотворительных организаций, часто выступает на телевидении в качестве медицинского эксперта и ведет очень популярный аккаунт в Instagram, на который подписаны более 3 миллионов человек.

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А в начале июля произошел случай, который сделал Доктора Майка (псевдоним Михаила) настоящим героем. Варшавски летел из Нью-Йорка в Тель-Авив на конференцию, и на борту произошло нечто неожиданное. У одного из пассажиров, 26-летнего Мэтта Фарако, случился анафилактический шок, и он начал задыхаться.

Нужных лекарств в аптечке не оказалось, но Доктор Майк не растерялся и, отыскав более менее подходящие медикаменты, сделал больному укол в мышцу ноги. Процедура была болезненной, но в итоге лекарство подействовало.

Дыхание Мэтта восстановилось, и он пришел в себя. Оставшееся время полета Михаил находился рядом с пассажиром, следя за его состоянием. Через несколько дней после этого случая Майк и Мэтт встретились в неформальной обстановке в Иерусалиме и дали интервью журналистам, узнавшим о случившимся.

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Екатерина Гура

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