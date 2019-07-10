14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Самый красивый доктор в мире» спас пассажира в самолете
Теперь все любят его еще больше.
30-летний терапевт из США Михаил Варшавски в 2015 году был признан самым красивым доктором планеты по версии журнала People. Молодой человек родился в Саранске и в возрасте шести лет вместе с семьей переехал в США.
Сейчас он работает в больнице, является членом благотворительных организаций, часто выступает на телевидении в качестве медицинского эксперта и ведет очень популярный аккаунт в Instagram, на который подписаны более 3 миллионов человек.
А в начале июля произошел случай, который сделал Доктора Майка (псевдоним Михаила) настоящим героем. Варшавски летел из
Дыхание Мэтта восстановилось, и он пришел в себя. Оставшееся время полета Михаил находился рядом с пассажиром, следя за его состоянием. Через несколько дней после этого случая Майк и Мэтт встретились в неформальной обстановке в Иерусалиме и дали интервью журналистам, узнавшим о случившимся.
Екатерина Гура