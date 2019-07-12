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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Светящуюся трость с «Титаника» продадут вопреки воле хозяев

Родственники уже спорят из-за денег.

Необычная трость, которая помогла хозяйке выжить во время крушения «Титаника», будет выставлена на аукционе 19—20 июля в Ньюпорте.

Трость принадлежала жительнице Нью-Йорка Элле Уайт. Женщина купила ее в Париже, когда травмировала ногу. Она прихватила трость с собой в плавание, возвращаясь из Европы в США.

Во время крушения Уайт и ее служанка оказались в одной из спасательных шлюпок. Женщина подавала сигналы тростью, благодаря чему их заметили.

Уайт умерла в возрасте 85 лет в 1942 году. Трость она завещала племяннице, а та передала ее своим детям.

По предварительным оценкам, выставленный на продажу артефакт может принести аукционному дому Guernsey от 300 до 500 тысяч долларов, но могут быть и сюрпризы. Например, в 2013 году скрипку, на которой играл один из музыкантов на «Титанике», продали за 1,7 миллиона долларов.

Пока энтузиасты готовятся следить за торгами, семья покойной Эллы Уайт заявила, что трость загадочно исчезла из их дома несколько лет назад.

Как оказалось, артефакт передал аукционному дому один из внучатых племянников Уайт по имени Брэд Уильямс. Другие родственники настаивают, что выручку от продажи он должен разделить поровну между всеми.

Анна Лысенко

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