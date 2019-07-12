Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
20В США отметили День независимости
18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девятилетняя девочка собрала $1000 для соседей, у которых сгорел дом

Мир не без добрых людей.

Девятилетняя Кейли Кросс из Калифорнии стала героиней соцсетей и местных СМИ. А все благодаря ее доброму сердцу и смекалке.

Дело в том, что у ее соседей напротив в начале июля полностью сгорел дом. Супруги Раммондс укладывали детей спать, когда заметили огонь. Схватив малышей и двух собак, они выбежали на улицу, оставив дома документы, деньги и ценные вещи.

Пожарные прибыли на место быстро, но из-за неисправного шланга потеряли много времени, и огонь уничтожил абсолютно весь дом.

Спустя несколько дней маленькая Кейли установила возле своего дома стол с ведерком лимонада, который она разливала всем желающим бесплатно. Взамен девочка просила пожертвовать деньги (кто сколько хочет) для семьи Раммондс, которые в пожаре потеряли все имущество.

И этот поступок не остался незамеченным.

Вскоре о Кейли узнал весь город, ее показали по местному телевидению, а купить у нее лимонад приезжали люди даже из других городов.

В итоге за пару дней девочка сумела собрать тысячу долларов, которые и передала погорельцам.

Брук Раммондс была очень растрогана таким поступком и отметила, что невероятно благодарна Кейли и всем неравнодушным людям, которые не оставили ее семью в беде.

Екатерина Гура

Читайте также
Президент Грузии в интервью 5 раз обвинила Россию в оккупации
В Крыму рассказали, на что жалуются туристы
Владельцем похищенных офицерами ФСБ 136 млн оказался безработный
Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял российский сериал
Трамп заявил, что видел смерть Шварценеггера
Заключенные прорыли туннель к сторожевым псам
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Американские летчики получат странный летательный аппарат Как его назвать-то вообще?
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
55-летний Брэд Питт подурачился с коллегами на фотоколле Исполнители главных ролей и режиссер фильма «Однажды в Голливуде» собрались в Беверли-Хиллз на промосъемку
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Дети
40 недель одиночества: как плод проводит время до рождения В мамином животе у малыша есть масса интересных занятий
Леди
7 причесок, которые никогда не выйдут из моды Хорошо быть в теме последних трендов, но лучше полагаться на то, что, скорее всего, будет всегда считаться классикой.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь