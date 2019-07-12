Девятилетняя девочка собрала $1000 для соседей, у которых сгорел дом

Девятилетняя Кейли Кросс из Калифорнии стала героиней соцсетей и местных СМИ. А все благодаря ее доброму сердцу и смекалке.
Дело в том, что у ее соседей напротив в начале июля полностью сгорел дом. Супруги Раммондс укладывали детей спать, когда заметили огонь. Схватив малышей и двух собак, они выбежали на улицу, оставив дома документы, деньги и ценные вещи.
Пожарные прибыли на место быстро, но из-за неисправного шланга потеряли много времени, и огонь уничтожил абсолютно весь дом.
Спустя несколько дней маленькая Кейли установила возле своего дома стол с ведерком лимонада, который она разливала всем желающим бесплатно. Взамен девочка просила пожертвовать деньги (кто сколько хочет) для семьи Раммондс, которые в пожаре потеряли все имущество.
И этот поступок не остался незамеченным.
Вскоре о Кейли узнал весь город, ее показали по местному телевидению, а купить у нее лимонад приезжали люди даже из других городов.
В итоге за пару дней девочка сумела собрать тысячу долларов, которые и передала погорельцам.
Брук Раммондс была очень растрогана таким поступком и отметила, что невероятно благодарна Кейли и всем неравнодушным людям, которые не оставили ее семью в беде.