Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мировая катастрофа: на похоронах подводников прозвучало заявление
Екатерина Климова в кружевном платье устроила прогулку по Москве
Похмелье действительно отупляет
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
За МКАД заметили признаки появления гетто
Регионы РФ с самыми дорогими услугами ЖКХ В Подмосковье услуги ЖКХ одни из самых дорогих в России.
"Лошарик" искал на морском дне "Посейдон" - Баранец
Истощенная Анджелина Джоли снова попала в больницу
Умерла избитая мужем героиня «Пусть говорят»
Роковая судьба солиста из «Иванушек»
Бензовоз убил российских туристов при взрыве - СМИ
Жители Донбасса рукоплескали словам Зеленского
В Словении возмутились деревянной статуей Мелании Трамп
Екатерина Климова в кружевном платье устроила прогулку по Москве
Похмелье действительно отупляет
Женщина похудела на 270 килограммов
За МКАД заметили признаки появления гетто
За что банки могут отказать в ипотеке
Фоторепортажи
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
8Самые экстремальные поселения на планете
11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец превратил сломанную мебель в произведения искусства (фото)

Его работы покупают коллекционеры.

Скульптор Тед Лотт из США нашел неожиданное применение старой мебели: он превращает сломанные столы, стулья и комоды в сказочные кукольные домики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мебель служит каркасом, к которому Лотт приделывает стены, крохотные лестницы, прорезает окна и двери и даже создает внутреннее освещение.

Творения Лотта — настоящие произведения искусства, которые занимают почетное место в частных коллекциях.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также
Иран решил обогащать уран на уровне выше разрешенного
Участников боя UFC увезли с арены на инвалидных колясках
Количество погибших в ДТП с бензовозом увеличилось до четырех
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле
Гигантские цветы выросли в Чернобыльской зоне
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
Хабиб и Диас чуть не подрались на UFC 239 (видео)
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Друга заказывали? Набирает обороты новый способ заработка в России.
Кино
84-летняя Софи Лорен в инвалидной коляске замечена на съемках Легендарная актриса играет главную роль в новой драме «Вся жизнь впереди», режиссером которой стал ее сын
Авто
Самый дешевый BMW поступит в продажу в сентябре (всего 799 евро) Компания BMW начнет выпуск своего электрического самоката под названием E-Scooter в сентябре 2019 года
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
Свадьба Лисы и Лисёнка. Тема для старичков. 218
Пора подавать на развод.. или муж ушел по английски в туман 193
образование в ущерб материнству 183
Птички и немного Тоби :) 130
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь