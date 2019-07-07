11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец превратил сломанную мебель в произведения искусства (фото)
Его работы покупают коллекционеры.
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Его работы покупают коллекционеры.
Скульптор Тед Лотт из США нашел неожиданное применение старой мебели: он превращает сломанные столы, стулья и комоды в сказочные кукольные домики.
Мебель служит каркасом, к которому Лотт приделывает стены, крохотные лестницы, прорезает окна и двери и даже создает внутреннее освещение.
Творения Лотта — настоящие произведения искусства, которые занимают почетное место в частных коллекциях.
Анна Лысенко