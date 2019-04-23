Скульптор потратил 10 лет на создание самой большой статуи птицы в мире
Ее длина составляет более 60 метров.
Ее длина составляет более 60 метров.
Поводов посетить загадочную Индию стало больше. В Jatayu Earth Center, известном и как Природный парк Джатаю или Скала Джатаю, в районе Коллам штата Керала, появилась новая достопримечательность. Это самая большая в мире скульптура птицы длиной в 61 метр от головы до хвоста.
Автором гигантского орла на вершине горы стал индийский скульптор и режиссер Раджив Анчал. На обдумывание идеи и создание огромной скульптуры от потратил около 10 лет.
Выбор птицы не случаен — он связан с древним эпосом о Рамаяне. По легенде, гигантский орел Джатаю принимал участие в спасении индуистской богини Ситы, которую похитил царь Ланки Равана, и погиб, защищая ее.
Автор скульптуры отмечает, что хоть орел и создан как герой легенды, его творение носит культурный, а не религиозный смысл.
Екатерина Гура
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