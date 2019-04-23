Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Они украли почти все»: Зеленский выступил с громким заявлением
В Москве после взрыва электросамоката треснул дом (фото, видео)
Анестезиолог-реаниматолог случайно убил пациентку
Безрукова с новой прической затмила всех на вечеринке Бондарчук
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Не умирайКак устроен теневой рынок похоронного бизнеса
Мальчик заказал «Макдональдс» через 911: доставку сделал полицейский
Елену Захарову поздравляют с беременностью
Познер высказался о приходе к власти Зеленского
«Лютая» смерть: как умерла чемпионка России
В Москве после взрыва электросамоката треснул дом (фото, видео)
Новая волна автокраж: у машин срезают глушители
Скарлетт Йоханссон вышла в свет в сияющем платье Versace
73-летний Петросян позабавил сеть «футболкой с загадкой»
Крошечные трусы русской Кардашьян не оставили места для фантазий
Чем обернется для России победа Зеленского
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
12Военный переворот в Судане
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скульптор потратил 10 лет на создание самой большой статуи птицы в мире

Ее длина составляет более 60 метров.

Поводов посетить загадочную Индию стало больше. В Jatayu Earth Center, известном и как Природный парк Джатаю или Скала Джатаю, в районе Коллам штата Керала, появилась новая достопримечательность. Это самая большая в мире скульптура птицы длиной в 61 метр от головы до хвоста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автором гигантского орла на вершине горы стал индийский скульптор и режиссер Раджив Анчал. На обдумывание идеи и создание огромной скульптуры от потратил около 10 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выбор птицы не случаен — он связан с древним эпосом о Рамаяне. По легенде, гигантский орел Джатаю принимал участие в спасении индуистской богини Ситы, которую похитил царь Ланки Равана, и погиб, защищая ее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор скульптуры отмечает, что хоть орел и создан как герой легенды, его творение носит культурный, а не религиозный смысл.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран из-за России
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Счетная палата обнаружила растраты почти на 800 млрд рублей
Власти Шри-Ланки: теракты были «местью за Крайстчерч»
Певица МакSим попала в аварию
Российская экспедиция сорвалась из-за украинского самолета
Названа дата начала глобального потепления
Спорт
Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура Российской премьер-лиги. За него проголосовало 62,1% опрошенных
Hi-Tech
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали Это грозит серьезными неприятностями
Авто
В Москве после взрыва электросамоката треснул дом (фото, видео) По предварительным данным, у новомодного транспортного средства загорелся аккумулятор
Кино
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой Ведущая оправдалась за выпуск шоу «Секрет на миллион» с участием бывших возлюбленных Примадонны
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Популярные темы на «Детях»
Свекровь собирается продать свою квартиру, а деньги "промотать" 856
Муж на заработки ,я против 288
Самостоятельный ребенок 160
Вопрос по кухню в новую квартиру 148
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь