19:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянский скульптор делает пугающие гибриды людей и животных (фото)
Но выглядят они органично.
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Но выглядят они органично.
Итальянский художник и скульптор Алессандро Галло прославился на весь мир своими необычными работами, в которых он «скрещивает» людей с животными, птицами и насекомыми.
По признанию Галло, головы животных он приделывает к человеческому туловищу не случайно: в понимании художника, каждый человек похож на
Екатерина Гура