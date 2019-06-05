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19:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянский скульптор делает пугающие гибриды людей и животных (фото)

Но выглядят они органично.

Итальянский художник и скульптор Алессандро Галло прославился на весь мир своими необычными работами, в которых он «скрещивает» людей с животными, птицами и насекомыми.

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По признанию Галло, головы животных он приделывает к человеческому туловищу не случайно: в понимании художника, каждый человек похож на зверя, птицу, насекомое или рептилию. Именно этим сходством (внутренним или внешним) и руководствуется скульптор при создании своих интересных и немного пугающих персонажей.

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Екатерина Гура

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