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14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скайдайверы пролетели прямо над пирамидами в Египте (видео)

Впечатляющее зрелище.

Группа скайдайверов насладилась свободным полетом над пирамидами в Гизе.

Любители экстрима спрыгнули с самолета в вингсьютах. Этот костюм-крыло позволяет наслаждаться длительным полетом, маневрируя в потоках воздуха. Приземляются скайдайверы с помощью парашюта.

Во время загрузки произошла ошибка.

47-летнего кинооператора и парашютиста Хуана Майера из Аргентины пригласили, чтобы он снял потрясающий полет на видео.

«Мой любимый момент на видео — когда вингсьютеры, которых я снимал, образуют симметричную фигуру и пролетают прямо над пирамидами», — комментирует Майера.

Анна Лысенко

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