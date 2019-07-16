14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Скайдайверы пролетели прямо над пирамидами в Египте (видео)
Впечатляющее зрелище.
Группа скайдайверов насладилась свободным полетом над пирамидами в Гизе.
Любители экстрима спрыгнули с самолета в вингсьютах. Этот
47-летнего кинооператора и парашютиста Хуана Майера из Аргентины пригласили, чтобы он снял потрясающий полет на видео.
«Мой любимый момент на видео — когда вингсьютеры, которых я снимал, образуют симметричную фигуру и пролетают прямо над пирамидами», — комментирует Майера.
Анна Лысенко