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12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит Нотр-Дам спустя три месяца после пожара (фото)

Обломки до сих пор на месте.

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Спустя три месяца после разрушительного пожара неф собора Парижской Богоматери все еще полон обломков, но реставрационные роботы ведутся полным ходом.

Местные власти предоставили журналистам беспрецедентный доступ в Нотр-Дам на несколько часов. На опубликованных фото видны пострадавшие стены и пол, а также леса на месте сгоревшей крыши.

Все обломки до сих пор на месте. По словам реставраторов, будет проведен анализ каждого упавшего фрагмента. Так они получат максимально точные данные для реставрации.

Пожар в Нотр-Даме, уничтоживший шпиль и крышу, произошел 15 апреля. Среди возможных причин называют короткое замыкание и нарушение запрета на курение во время реставрации, которая проводилась в соборе. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал завершить восстановление памятника архитектуры в течение пяти лет. По словам экспертов, для завершения реставрации понадобятся куда большие сроки.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

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