10:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нотр-Даме возобновили мессы: священники в касках (фото)
Службу провели в часовне за хором как самом безопасном месте.
Спустя 2 месяца после пожара в соборе
Ради безопасности священники и все присутствующие надели каски — на случай, если с крыши будет падать строительный мусор.
Службу провел архиепископ Мишель Опети в часовне за хором — это место считается в соборе безопасным.
Во время пожара в середине апреля сгорели две трети крыши
Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает завершить реконструкцию до Олимпиады 2024 года в Париже.
Анна Лысенко