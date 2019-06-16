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10:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нотр-Даме возобновили мессы: священники в касках (фото)

Службу провели в часовне за хором как самом безопасном месте.

Спустя 2 месяца после пожара в соборе Нотр-Дам в Париже возобновили мессы.

Ради безопасности священники и все присутствующие надели каски — на случай, если с крыши будет падать строительный мусор.

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Службу провел архиепископ Мишель Опети в часовне за хором — это место считается в соборе безопасным.

Во время пожара в середине апреля сгорели две трети крыши Нотр-Дама и рухнул шпиль. Несущие конструкции остались целы. Предполагается, что собору выделят 850 млн евро на восстановление. Пока Нотр-Дам получил только 9% от обещанной суммы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает завершить реконструкцию до Олимпиады 2024 года в Париже.

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Анна Лысенко

Справка
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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

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