10:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Удивительную симметрию Парижа показали с высоты (фото)
На снимках — Эйфелева башня, Елисейские поля, Монмартр и многое другое.
Известный фотограф Джеффри Мильштейн опубликовал снимки французской столицы с воздуха.
Дороги, парки, скверы и клумбы с высоты птичьего полета похожи на геометрические узоры и поражают симметрией планировки. На снимках — Эйфелева башня, Елисейские поля, Монмартр, Триумфальная арка, футбольные стадионы и многое другое.
Американец Мильштейн — обладатель многих наград в области аэрофотосъемки. Он часто фотографирует городские пейзажи, в особенности — индустриальные зоны.
Анна Лысенко