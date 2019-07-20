Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
10:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Удивительную симметрию Парижа показали с высоты (фото)

На снимках — Эйфелева башня, Елисейские поля, Монмартр и многое другое.

Известный фотограф Джеффри Мильштейн опубликовал снимки французской столицы с воздуха.

Дороги, парки, скверы и клумбы с высоты птичьего полета похожи на геометрические узоры и поражают симметрией планировки. На снимках — Эйфелева башня, Елисейские поля, Монмартр, Триумфальная арка, футбольные стадионы и многое другое.

Во время загрузки произошла ошибка.
Триумфальная арка

Американец Мильштейн — обладатель многих наград в области аэрофотосъемки. Он часто фотографирует городские пейзажи, в особенности — индустриальные зоны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Парижская опера
Во время загрузки произошла ошибка.
Версаль
Во время загрузки произошла ошибка.
Версаль
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также
США готовят военную операцию в Персидском заливе
Путин назвал возможную причину для отказа от президентства
Умер финансист, обвиняемый в краже 1 млрд рублей
Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд
Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери
Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
Названы наименее востребованные в России профессии
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Мальчики в транспорте. 451
Забавные картинки (2 часть продолжение) 347
Турбаза требует оплаты 161
Подарок от роддома при выписке! 91
Леди
Косы, конусы, осветление: история причесок Средневековья Мы погрузились в историю и посмотрели, как эволюционировала женская укладка с V по XV века.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь