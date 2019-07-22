18-летний француз придумал программу, которая комбинирует случайные эмодзи

В середине июля в Twitter появился аккаунт Emoji Mashup Bot. Это программа комбинирует два случайных эмодзи и на их основе создает новую картинку. Публикация происходит автоматически каждый час.
Бота создал 18-летний веб-разработчик из Франции по имени Луан Бенгма в качестве своей студенческой работы на тему новых способов программирования.
По словам молодого человека, идея смешивать эмодзи не нова, но он еще не встречал подобного генератора случайных изображений.
Пока боту доступны не все эмодзи, но Луан планирует расширить их ассортимент.
Кстати, на Emoji Mashup Bot подписаны уже более 72 тысяч человек, и их количество продолжает расти. В комментариях пользователи придумывают забавные названия для новых эмодзи и описывают случаи, подходящие под эти картинки.