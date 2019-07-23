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13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мальчик, которого дразнили из-за лишнего веса, стал популярной фитнес-моделью

Помогли упорство и правильная мотивация.

Тимоти Скиннер из Гонконга сейчас настоящая звезда. Он работает моделью, персональным фитнес-тренером и дизайнером, а на его Instagram подписаны более 20 тысяч человек.

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Почти каждый день Тимоти публикует снимки из спортзала или со съемок, где он демонстрирует свое идеальное тело и накаченные мышцы. Но так было не всегда.

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В детстве Скиннер был довольно пухлым малышом. По словам Тима, родители любили вкусно его кормить, поэтому набирать вес он начал быстро. В школьные годы мальчик был настолько полным, что с трудом выполнял даже простые физические упражнения на уроках. Тогда же его здоровье стало резко ухудшаться, а ровесники начали дразнить Тимоти.

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В старших классах ситуация ухудшилась, и у молодого человека началась затяжная депрессия. Но в какой-то момент Тимоти решил, что так больше продолжаться не может, и взялся за свое здоровье. Он начал правильно питаться и записался в тренажерный зал. Кроме того, Скиннер начал читать книги о правильном питании и увлекся научной стороной этого вопроса. Теперь он с удовольствием делится с клиентами и подписчиками секретами правильного похудения и обретения красивой фигуры.

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Екатерина Гура

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