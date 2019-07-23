13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мальчик, которого дразнили из-за лишнего веса, стал популярной фитнес-моделью
Помогли упорство и правильная мотивация.
Тимоти Скиннер из Гонконга сейчас настоящая звезда. Он работает моделью, персональным
Почти каждый день Тимоти публикует снимки из спортзала или со съемок, где он демонстрирует свое идеальное тело и накаченные мышцы. Но так было не всегда.
В детстве Скиннер был довольно пухлым малышом. По словам Тима, родители любили вкусно его кормить, поэтому набирать вес он начал быстро. В школьные годы мальчик был настолько полным, что с трудом выполнял даже простые физические упражнения на уроках. Тогда же его здоровье стало резко ухудшаться, а ровесники начали дразнить Тимоти.
В старших классах ситуация ухудшилась, и у молодого человека началась затяжная депрессия. Но в
Екатерина Гура