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15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы лучшие города Европы, в которых мало туристов (фото)

В CNN Travel обнародовали топ городов Европы для альтернативных туристических маршрутов. Эти места поражают богатой историей и невероятными достопримечательностями, но не очень известны. Благодаря этому здесь не многолюдно, а цены невысоки.

Оранж, Франция

Авиньон известен благодаря папскому дворцу, Авиньонскому собору и крупнейшим театральным фестивалям. А вот о городке Оранж в 21 км к северу слышали не все. А ведь здесь можно посетить красивый римский театр, в котором проводится знаменитый ежегодный оперный фестиваль. На древней сцене выступали Барбара Хендрикс, Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье и многие другие.

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Норидж, Англия

В городе в 165 км к северо-востоку от Лондона можно увидеть один из самых впечатляющих готических соборов. Нориджский собор Троицы начал строиться вскоре после Норманского завоевания.

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Орхус, Дания

Второй по величине город Дании расположен на востоке полуострова Ютландия. Его важнейшие достопримечательности расположены в Старом городе. Это готический собор, ратуша, древние церкви, художественный музей и многое другое.

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Вроцлав, Польша

Многие туристы посещают Краков и Варшаву, но Вроцлав не уступает по красоте этим городам. Город был провозглашен культурной столицей Европы 2016 года.

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Клуж-Напока, Румыния

Город на северо-западе Румынии — второй по размеру после столицы. Улицы Клужа поражают древней архитектурой. Здесь можно увидеть огромный готический собор, старую лютеранскую церковь и посетить уникальное арт-пространство на месте бывшего завода.

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Дебрецен, Венгрия

Город на востоке Венгрии — отличная альтернатива многолюдному Будапешту. Здесь туристов ждет не менее красивая архитектура, замечательная местная кухня, а в 40 км — национальный парк «Хортобадь», включённый в список мирового наследия ЮНЕСКО.

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Тронхейм, Норвегия

Третий по населению город Норвегии расположен на берегу Тронхеймского фьорда. Здесь можно увидеть датскую крепость Кристианстен, деревянную королевскую резиденцию и, конечно же, Нидаросский собор — самый значительный памятник норвежской готики.

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Турин, Италия

Посещая Рим, Венецию, Флоренцию и Неаполь, туристы несправедливо игнорируют Турин. В городе можно увидеть уцелевший древнеримский театр и Палатинские ворота, Собор Иоанна Крестителя, который хранит плащаницу Иисуса Христа, символ города — башню Моле Антонеллиана, Египетский музей и многое другое.

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Анна Лысенко

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