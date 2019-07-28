Названы лучшие города Европы, в которых мало туристов (фото)

Авиньон известен благодаря папскому дворцу, Авиньонскому собору и крупнейшим театральным фестивалям. А вот о городке Оранж в 21 км к северу слышали не все. А ведь здесь можно посетить красивый римский театр, в котором проводится знаменитый ежегодный оперный фестиваль. На древней сцене выступали Барбара Хендрикс, Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье и многие другие.
В городе в 165 км к северо-востоку от Лондона можно увидеть один из самых впечатляющих готических соборов. Нориджский собор Троицы начал строиться вскоре после Норманского завоевания.
Второй по величине город Дании расположен на востоке полуострова Ютландия. Его важнейшие достопримечательности расположены в Старом городе. Это готический собор, ратуша, древние церкви, художественный музей и многое другое.
Многие туристы посещают Краков и Варшаву, но Вроцлав не уступает по красоте этим городам. Город был провозглашен культурной столицей Европы 2016 года.
Город на северо-западе Румынии — второй по размеру после столицы. Улицы Клужа поражают древней архитектурой. Здесь можно увидеть огромный готический собор, старую лютеранскую церковь и посетить уникальное арт-пространство на месте бывшего завода.
Город на востоке Венгрии — отличная альтернатива многолюдному Будапешту. Здесь туристов ждет не менее красивая архитектура, замечательная местная кухня, а в 40 км — национальный парк «Хортобадь», включённый в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Третий по населению город Норвегии расположен на берегу Тронхеймского фьорда. Здесь можно увидеть датскую крепость Кристианстен, деревянную королевскую резиденцию и, конечно же, Нидаросский собор — самый значительный памятник норвежской готики.
Посещая Рим, Венецию, Флоренцию и Неаполь, туристы несправедливо игнорируют Турин. В городе можно увидеть уцелевший древнеримский театр и Палатинские ворота, Собор Иоанна Крестителя, который хранит плащаницу Иисуса Христа, символ города — башню Моле Антонеллиана, Египетский музей и многое другое.