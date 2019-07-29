Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Детали»: 50 лет высадке на Луне 50 лет назад американцы высадились на Луне, скептики в этом до сих пор сомневаются
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
12Умер Рутгер Хауэр
15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американский бегун превращает свои пробежки в арт (фото)

Чтобы нарисовать портрет Фриды Кало, ему понадобилось шесть часов.

Пользователь Reddit с ником Themouth опубликовал на ресурсе карту пробежки своего друга Ленни Могана, превратившего свой маршрут в портрет Фриды Кало.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пост моментально стал вирусным, и на него обратили внимание журналисты. Оказалось, профессиональный бегун из Сан-Франциско Ленни Моган рисует картины с помощью трека своих пробежек еще с 2015 года.

Сначала он создавал маршруты в виде простых форм (например, сердечка), но со временем стал усложнять свое творчество.

За четыре года Моган «нарисовал» с помощью пробежек 54 рисунка. Ленни подходит к делу очень серьезно: он распечатывает карту, создает на ней рисунок, а затем бежит по этому маршруту.

На создание портрета Фриды Кало у него ушло чуть больше шести часов, за которые Моган пробежал около 47 километров.

Екатерина Гура

Читайте также
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары вредно
СМИ узнали о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии
Россия возродит расформированные при Горбачеве полки
«Зенит» близок к многомиллионному трансферу игрока «Барселоны»
Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь (фото)
Российские компании показали существенный рост результатов
Назван лучший российский фильм и актер
Здоровье
8 признаков того, что вы зависимы от секса Вы не можете поддерживать полноценные отношения, но часто мастурбируете?
Hi-Tech
Huawei удивляет: теперь и мощный ноутбук с безрамочным экраном Идеальный для работы.
Авто
Депутаты предложили новый штраф 10 000 рублей (и это хорошо) Законопроект, подготовленный группой депутатов, предлагает наказывать водителей, оставивших место ДТП, денежным штрафом 10 тысяч рублей
Кино
Полина Максимова с бритой головой снимается в сериале Вместе с Егором Корешковым и Романом Маякиным актриса появится в жизнеутверждающей мелодраме «257 причин, чтобы жить»
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
другое имя 194
Что может сделать жизнь ребенка в будущем лучше?! 173
Выбор работы 169
посоветуйте отдых с ребенком в начале октября 101
Леди
Меньшова в день своего 50-летия показала, как будет выглядеть в старости Актриса отметила юбилей.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь