15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американский бегун превращает свои пробежки в арт (фото)
Чтобы нарисовать портрет Фриды Кало, ему понадобилось шесть часов.
Пользователь Reddit с ником Themouth опубликовал на ресурсе карту пробежки своего друга Ленни Могана, превратившего свой маршрут в портрет Фриды Кало.
Пост моментально стал вирусным, и на него обратили внимание журналисты. Оказалось, профессиональный бегун из
Сначала он создавал маршруты в виде простых форм (например, сердечка), но со временем стал усложнять свое творчество.
За четыре года Моган «нарисовал» с помощью пробежек 54 рисунка. Ленни подходит к делу очень серьезно: он распечатывает карту, создает на ней рисунок, а затем бежит по этому маршруту.
На создание портрета Фриды Кало у него ушло чуть больше шести часов, за которые Моган пробежал около 47 километров.
Екатерина Гура