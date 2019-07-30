Опубликовано Colline Pegler-Rees Среда, 15 ноября 2017 г.
18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка неудачно сделала брови и стала похожа на персонажа игры Angry Birds
Не стоит ходить к неизвестным мастерам накануне важных событий.
37-летняя жительница Южного Уэльса по имени Коллин Риз никогда не забудет свой последний отпуск в испанском Тенерифе. Но не потому, что он был очень хорошим, а потому, что накануне женщина решила навести красоту и сходила в салон красоты.
Перед долгожданной поездкой, которую они с мужем и сыновьями планировали несколько лет, Коллин решила сделать красивые и аккуратные брови. Она нашла мастера и записалась к нему за день до отъезда. Но все пошло не по плану — мастер оказалась занята и Коллин согласилась на услуги стажера, пишет The Sun.
Через некоторое время британка обнаружила, что девушка слегка перестаралась и выщипала ей половину волос. Коллин была в ужасе, и тут на помощь пришел второй мастер, который предложил брови (точнее то, что от них осталось) покрасить краской, приведя в более менее приличный вид. Но результат не оправдал ожиданий.
Когда женщина посмотрела в зеркало, то увидела на лице две огромные черные линии. Она попыталась смыть их, но ничего не вышло — краска высохла и плотно въелась в кожу.
Знакомые подшучивали над Коллин, что она стала выглядеть, как персонаж игры Angry Birds, но женщине было не до смеха.
По ее признанию, ей было очень стыдно выходить на улицу, и она не могла наслаждаться отпуском, который так долго ждала. Она стеснялась фотографироваться и боялась плавать, так как брови могли просто стечь. Этот урок Коллин освоила на всю жизнь — по ее словам, она больше никогда в жизни не пойдет к незнакомым мастерам накануне важных событий.
Екатерина Гура