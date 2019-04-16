У американки оказалось четыре брови после татуажа (фото)
Чтобы все исправить, ей придется заплатить почти тысячу долларов.
Чтобы все исправить, ей придется заплатить почти тысячу долларов.
42-летняя Джейми Ледбеттер из
Это ручной татуаж бровей, когда мастер делает небольшие надрезы и втирает в них пигмент, создавая при этом видимость настоящих волосков. Такой татуаж обычно держится около двух лет. А потому Джейми была настроена позитивно.
Но после того как женщина посмотрела на себя в зеркало после процедуры, ей стало плохо: брови были огромными, находились высоко на лбу и выглядели так, словно их рисовал маленький ребенок.
Татуаж сказался не только на самооценке и настроении Джейми, но и на ее романтических отношениях, в интервью местным журналистам она призналась, что ее бойфренд с ней расстался.
В отчаянии женщина записалась к другому мастеру микроблейдинга, который пообещал исправить ошибку первого. Но после процедуры на лице Ледбеттер красовались уже четыре брови разных размеров и цветов.
После этой истории Джейми посоветовали обратиться к
Екатерина Гура