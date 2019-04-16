Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сделано срочное заявление после покушения на Зеленского
В России планируют брать плату за проезд перекрестков
Россиянин отказался от планов по пересадке головы из-за рождения сына
«Франция, мы с тобой», — Галкин и другие о сгоревшем Нотр-Даме
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Человек и собака на мотоцикле: тысячи километров по Южной Америке Небольшое путешествие аргентинца и его собаки превратилось в настоящее приключение
Саша Савельева показала, как выглядит после родов
Сергей Зверев раскрыл тайну усыновления сына
«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву
Лимонова взбесила непристойность пожилой Пугачевой
Генерал и экс-директор ФСБ умер сегодня
Попавший в аварию Павлиашвили потерял память - СМИ
«Франция, мы с тобой», — Галкин и другие о сгоревшем Нотр-Даме
Постаревшую и похудевшую Марину Хлебникову не узнали фанаты
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
В России подорожало съемное жилье
Фоторепортажи
12Военный переворот в Судане
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

У американки оказалось четыре брови после татуажа (фото)

Чтобы все исправить, ей придется заплатить почти тысячу долларов.

Новость
Удачно или так себе: звезды, сделавшие татуаж бровей

42-летняя Джейми Ледбеттер из Канзас-Сити родилась без бровей и сильно переживала по этому поводу. Обычно она рисовала брови сама, но тут дочери ей подарили скидочный купон на микроблейдинг на 250 долларов.

Это ручной татуаж бровей, когда мастер делает небольшие надрезы и втирает в них пигмент, создавая при этом видимость настоящих волосков. Такой татуаж обычно держится около двух лет. А потому Джейми была настроена позитивно.

Но после того как женщина посмотрела на себя в зеркало после процедуры, ей стало плохо: брови были огромными, находились высоко на лбу и выглядели так, словно их рисовал маленький ребенок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Татуаж сказался не только на самооценке и настроении Джейми, но и на ее романтических отношениях, в интервью местным журналистам она призналась, что ее бойфренд с ней расстался.

В отчаянии женщина записалась к другому мастеру микроблейдинга, который пообещал исправить ошибку первого. Но после процедуры на лице Ледбеттер красовались уже четыре брови разных размеров и цветов.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой истории Джейми посоветовали обратиться к мастеру тату, которая ко всему прочему занимается сведением татуировок. Увидев лицо Джейми, она пришла в ужас, но все же взялась за исправление бровей: в течение нескольких сеансов (и месяцев) мастер сведет все нарисованные брови, а затем сделает одни новые. Это обойдется американке почти в тысячу долларов.

Екатерина Гура

Читайте также

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари полностью потушили
Собор Парижской Богоматери до и после пожара (фотогалерея)
Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре
Эксперты назвали главные страхи россиян
Аэропорт Петрозаводска переименовали из-за «потусторонних сил»
Пожар в Нотр-Даме: реакция соцсетей
Госдума приняла закон о надежном Рунете
Спорт
Нокаут на льду: Овечкин избил Свечникова Александр Овечкин подрался с Андреем Свечниковым в матче плей-офф НХЛ и отправил 19-летнего соотечественника в нокаут, однако "Вашингтон" был разбит "Каролиной" (0:5)
Hi-Tech
Впервые в России. Сгибаем новейший смартфон Samsung (фото) Самый удивительный гаджет за последние годы: складной экран, 6 камер, цена 2000 евро.
Авто
Представлены очень дорогие китайские автомобили (фото) Китайская компания NIO очень молодая — она была образована только в 2014 году. Однако амбиции у нее большие: на автосалоне в Шанхае эта компания показала сразу два кроссовера и еще парочку концептов. А еще это, пожалуй, самая дорогая китайская марка!
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
Как моют знаменитый памятник Гагарину в Москве: фото
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Как выглядит пентхаус в ЖК с собственной службой ретро-такси
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Дети
Саша Савельева показала, как выглядит после родов Певица порадовала поклонников отличной формой
Леди
7 главных трендов весны Весна в самом разгаре, а мы только сейчас можем носить вещи по сезону. Что сейчас в тренде и за чем нужно срочно бежать в магазин, чтобы считаться модной? Листай вниз.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь