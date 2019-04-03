Маленькая британка прославилась благодаря необычным волосам
Девочка страдает от «синдрома непослушных волос».
Девочка страдает от «синдрома непослушных волос».
Жительница
Шарлотта отметила, что Уинтер родилась с темными волосами, но за несколько месяцев они кардинально поменяли свой цвет, и девочка стала блондинкой.
О необычном диагнозе женщина узнала из интернета, а затем его подтвердил доктор.
По словам мамы, узнав о диагнозе, она перестала мучить ребенка ежедневным расчесыванием и стала придумывать ей необычные прически. Кроме того, чтобы малышка Уинтер не комплексовала, в семье ей дали шуточное прозвище Чаки (в честь персонажа фильма ужасов конца 80-х). Девочке это понравилось, и она стала с гордостью рассказывать знакомым о своей уникальности.
После публикации истории в СМИ Уинтер стала настоящей маленькой звездой и уже приняла участие в нескольких передачах на телевидении.
Екатерина Гура