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15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Маленькая британка прославилась благодаря необычным волосам

Девочка страдает от «синдрома непослушных волос».

Жительница Норт-Йоркшира Шарлотта Сеймур лишь недавно с удивлением узнала, что у ее 7-летней дочери Уинтер есть редкое заболевание под названием «синдром непослушных волос». При этом расстройстве кожа головы очень чувствительна, волосы растут неравномерно, слипаются и их совершенно невозможно расчесать.

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Шарлотта отметила, что Уинтер родилась с темными волосами, но за несколько месяцев они кардинально поменяли свой цвет, и девочка стала блондинкой.

О необычном диагнозе женщина узнала из интернета, а затем его подтвердил доктор.

Оказывается, «синдром непослушных волос» — крайне редкое расстройство и считается, что в мире от него страдают лишь несколько сотен человек.
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По словам мамы, узнав о диагнозе, она перестала мучить ребенка ежедневным расчесыванием и стала придумывать ей необычные прически. Кроме того, чтобы малышка Уинтер не комплексовала, в семье ей дали шуточное прозвище Чаки (в честь персонажа фильма ужасов конца 80-х). Девочке это понравилось, и она стала с гордостью рассказывать знакомым о своей уникальности.

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После публикации истории в СМИ Уинтер стала настоящей маленькой звездой и уже приняла участие в нескольких передачах на телевидении.

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Екатерина Гура

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