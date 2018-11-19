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15:31 (мск), источник: Mail Новости

Исландская художница создает необычные скульптуры из волос (фото)

Разноцветные работы у посетителей вызывают смешанные чувства.

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Художница Храфнхильдур Арнардоттир, известная под псевдонимом Shoplifter, давно прославилась далеко за пределами родной Исландии. Ее необычные работы украшают арт-галереи по всему миру, к тому же несколько лет назад она активно сотрудничала с известной певицей Бьорк, создавая для нее концертные костюмы и фантазийные аксессуары.

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Главная особенность работ Арнардоттир — яркие цвета и необычные материалы. Художница создает безумные скульптуры и искусственные ландшафты из настоящих волос и искусственного меха, предварительно окрашивая их в разные цвета.

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Довольно странный выбор рабочих материалов Арнардоттир объясняет своей любовью к волосам. По словам художницы, волосы — это остатки той дикой природы, которой обладает человек, и одна из немногих вещей, которая остается неизменной, несмотря на эволюцию и прогресс. В 2019 году Shoplifter представит Исландию на Венецианской биеннале.

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