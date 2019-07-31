20:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Лучшая подруга»: парень из Вьетнама похвастался своей невероятно молодой мамой
Кажется, она нашла эликсир молодости.
22-летний вьетнамец Джонатан Нгуен сейчас вместе с семьей живет в
Совсем недавно он отмечал свой день рождения и по этому поводу опубликовал снимок с мамой, которая помогала ему устроить вечеринку. Подписчики обратили внимание, что женщина на фото выглядит очень молодо и вряд ли ее можно назвать мамой Джонатана.
В комментариях многие ошибочно стали писать, какая красивая у него девушка и как они отлично смотрятся вместе.
Снимки вьетнамской женщины, остановившей время, стали вирусными и распространились по Сети и зарубежным СМИ.
По словам парня, у нее также есть специальные косметические процедуры и особые средства по уходу за кожей, но этих секретов он не знает.
А вот на вопрос журналистов о точном возрасте его мамы, Джонатан скромно промолчал и отшутился, что пока сохранит это в тайне.
Екатерина Гура