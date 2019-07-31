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20:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Лучшая подруга»: парень из Вьетнама похвастался своей невероятно молодой мамой

Кажется, она нашла эликсир молодости.

22-летний вьетнамец Джонатан Нгуен сейчас вместе с семьей живет в Лос-Анджелесе, где активно строит карьеру модели. Молодой человек публикует снимки с фотосессий в Instagram, а также довольно часто показывает свою маму, которую называет лучшей подругой.

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Совсем недавно он отмечал свой день рождения и по этому поводу опубликовал снимок с мамой, которая помогала ему устроить вечеринку. Подписчики обратили внимание, что женщина на фото выглядит очень молодо и вряд ли ее можно назвать мамой Джонатана.

В комментариях многие ошибочно стали писать, какая красивая у него девушка и как они отлично смотрятся вместе.

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Снимки вьетнамской женщины, остановившей время, стали вирусными и распространились по Сети и зарубежным СМИ.

Журналисты Daily Mail разузнали у Джонатана секрет невероятной внешности его мамы. Молодой человек признался, что вот уже более 15 лет она сидит на кето-диете и ежедневно занимается спортом.

По словам парня, у нее также есть специальные косметические процедуры и особые средства по уходу за кожей, но этих секретов он не знает.

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А вот на вопрос журналистов о точном возрасте его мамы, Джонатан скромно промолчал и отшутился, что пока сохранит это в тайне.

Екатерина Гура

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