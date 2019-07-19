14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
64-летняя модель из США выглядит ровесницей своей дочери (фото)
Секрет невероятной молодости в правильном образе жизни.
Британка Анджела Пол очень востребованная модель и писательница, и, глядя на нее, вряд ли можно поверить, что ей уже 64 года. Незнакомые люди, видя ее вместе с 34-летней дочерью Ариэль, думают, что они сестры. И это неудивительно.
Анджела, которая сейчас живет с мужем и дочерью в
По словам Пол, она ни разу в жизни не прибегала к помощи пластической хирургии, а сохранять молодость и активность ей помогает здоровый образ жизни. Модель признается, что кардинально пересмотрела свое мнение насчет питания и физической активности, когда ей было около 30 лет и врачи поставили ей неутешительный диагноз — волчанку.
Уже более 35 лет она не ест мясо, употребляет как можно больше органических продуктов и питается несколько раз в сутки небольшими порциями. Кроме того, в день она съедает один авокадо, утром пьет чай с имбирем и лимоном и позволяет себе только один кофе до полудня.
Екатерина Гура