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14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

64-летняя модель из США выглядит ровесницей своей дочери (фото)

Секрет невероятной молодости в правильном образе жизни.

Британка Анджела Пол очень востребованная модель и писательница, и, глядя на нее, вряд ли можно поверить, что ей уже 64 года. Незнакомые люди, видя ее вместе с 34-летней дочерью Ариэль, думают, что они сестры. И это неудивительно.

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Анджела, которая сейчас живет с мужем и дочерью в Лос-Анджелесе, начала работать моделью в 16 лет, но к 30 годам из-за рождения ребенка она была вынуждена оставить карьеру. Однако сейчас женщина снова блистает на показах и обложках журналов.

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По словам Пол, она ни разу в жизни не прибегала к помощи пластической хирургии, а сохранять молодость и активность ей помогает здоровый образ жизни. Модель признается, что кардинально пересмотрела свое мнение насчет питания и физической активности, когда ей было около 30 лет и врачи поставили ей неутешительный диагноз — волчанку.

Вместо того, чтобы бороться с недугом с помощью лекарств, Анджела решила помочь своему организму правильным питанием, физическими упражнениями, позитивным мышлением и медитацией.
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Уже более 35 лет она не ест мясо, употребляет как можно больше органических продуктов и питается несколько раз в сутки небольшими порциями. Кроме того, в день она съедает один авокадо, утром пьет чай с имбирем и лимоном и позволяет себе только один кофе до полудня.

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Екатерина Гура

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