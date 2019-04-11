«Русская Барби» потратила на кукол около 160 тысяч долларов
И останавливаться на этом она не собирается.
И останавливаться на этом она не собирается.
32-летняя Татьяна Тузова известна в мире, как «русская Барби». Девушка невероятно похожа на знаменитую куклу и является ее большой поклонницей.
По словам Татьяны, у нее дома уже есть огромная коллекция из 1520 кукол Барби, на которую она потратила примерно 160 тысяч долларов. Но останавливаться на этом она не собирается и надеется
Тузова, которая в ближайшем будущем хочет сменить фамилию на Барби, выглядит в точности, как ее игрушечный кумир. Ради этого она прошла через несколько пластических операций и проделала огромную работу над собой и своим имиджем. Правда, во сколько ей обошлись подобные трансформации, Татьяна не говорит.
«Русская Барби» не просто копирует образ куклы — она работает моделью, певицей и дизайнером одежды для взрослых и детей. Татьяна счастлива в браке с пятым мужем и воспитывает 11-летнего сына.
При этом девушка признается, что друзей у нее нет, так как найти свободное время для общения очень сложно.
Екатерина Гура