Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч
В «беременных» фотосессиях появился очень смешной тренд
Из чего на самом деле делают картошку фри
Мужчина остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ
Собибор: как Польша у России отнимает право на историю У России есть полное право участвовать в создании музея концлагеря в польском Собиборе
«Ей хотелось счастья»: Киркоров впервые рассказал о выкидыше Пугачевой
Как рожают в Японии: удивительные факты
Внучку Глаголевой на премьере фильма поддержали мама и дедушка
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках
Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
Свидетели: Мамаев ударил водителя в ответ
Почему обманывать полезно: 7 скрытых выгод
Анна Семенович ищет личного сантехника в Челябинске
Как работает российская «Ирония» (видео)
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Мужчина остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
Фоторепортажи
10Скончался Алексей Булдаков
12Военный переворот в Судане
17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Русская Барби» потратила на кукол около 160 тысяч долларов

И останавливаться на этом она не собирается.

32-летняя Татьяна Тузова известна в мире, как «русская Барби». Девушка невероятно похожа на знаменитую куклу и является ее большой поклонницей.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Татьяны, у нее дома уже есть огромная коллекция из 1520 кукол Барби, на которую она потратила примерно 160 тысяч долларов. Но останавливаться на этом она не собирается и надеется когда-нибудь побить мировой рекорд на самую большую коллекцию кукол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тузова, которая в ближайшем будущем хочет сменить фамилию на Барби, выглядит в точности, как ее игрушечный кумир. Ради этого она прошла через несколько пластических операций и проделала огромную работу над собой и своим имиджем. Правда, во сколько ей обошлись подобные трансформации, Татьяна не говорит.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Русская Барби» не просто копирует образ куклы — она работает моделью, певицей и дизайнером одежды для взрослых и детей. Татьяна счастлива в браке с пятым мужем и воспитывает 11-летнего сына.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом девушка признается, что друзей у нее нет, так как найти свободное время для общения очень сложно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также

Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа
Минск пригрозил перекрыть поставки российской нефти в Европу
Полиция Украины возбудила дело из-за ролика со сбитым Зеленским
Берни Сандерс оказался миллионером
Девушки надели более 3 кг одежды, чтобы не платить за перевес
Какие продукты в нашем рационе сделаны из нефти?
Ирина Аллегрова отказалась петь «Императрицу»
Спорт
«Спартак» надеется на улучшение результатов с приходом Знарка В среду источник сообщил РИА Новости, что московский клуб заключил контракт с известным тренером на один год
Hi-Tech
Самое жуткое метро в мире: как оно выглядит (фото) Россия, которую мы так и не увидели.
Авто
В Госдуме призвали навсегда забыть о скорости 90 км/ч В нижней палате парламента прошли общественные слушания на тему соответствия скоростного режима мерам по ужесточению ответственности водителей
Кино
Ходченкова рассказала о драке со Шпицей на съемках Актрисам пришлось выяснять отношения во время работы над детективным сериалом «Казанова»
Недвижимость
Назван главный источник дохода пожилых москвичей
Дом за пять миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Посуточную аренду квартир объявляют вне закона
Дети
«Ей хотелось счастья»: Киркоров впервые рассказал о выкидыше Пугачевой Примадонна была беременна в 1996 году. Тогда певица решила не прибегать к помощи суррогатной матери
Леди
Юлия Меньшова задорно станцевала в деловом костюме и кедах Актриса пустилась в пляс вместе с Аллой Довлатовой.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь