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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Португалии «преобразила» российский парад (фото)

И Санкт-Петербург.

Фотограф Тереза Фрейтас из Лиссабона предложила неожиданный взгляд на мир: все ее снимки сделаны в мягких розовых, голубых, желтых и салатовых тонах.

Эффект получился очень неожиданным. Пейзажи и натюрморты превратились в картины импрессионистов. На других снимках строгие военные выглядят как разноцветные солдатики из детской.

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Фрейтас живет в Португалии, но использует любую возможность для путешествий. Во время одной из поездок она посетила Санкт-Петербург, где сфотографировала репитицию парада ко Дню Победы.

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«Мои усилия сосредоточены на работе с цветом, чтобы создать образ и отделить его от реальности», — говорит о себе фотограф.

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Анна Лысенко

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