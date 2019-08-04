15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из Португалии «преобразила» российский парад (фото)
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Фотограф Тереза Фрейтас из Лиссабона предложила неожиданный взгляд на мир: все ее снимки сделаны в мягких розовых, голубых, желтых и салатовых тонах.
Эффект получился очень неожиданным. Пейзажи и натюрморты превратились в картины импрессионистов. На других снимках строгие военные выглядят как разноцветные солдатики из детской.
Фрейтас живет в Португалии, но использует любую возможность для путешествий. Во время одной из поездок она посетила
«Мои усилия сосредоточены на работе с цветом, чтобы создать образ и отделить его от реальности», — говорит о себе фотограф.
Анна Лысенко