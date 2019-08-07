Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тур в один конецПочему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британцы придумали, как бороться с чайками, которые воруют еду

И даже провели научный эксперимент.

Для многих городов мира чайки стали настоящей проблемой, но, кажется, жителям Великобритании эти птицы надоели особенно (например, недавно на юге Великобритании чайка похитила чихуахуа). Поэтому на пляжи графства Корнуолл отправили команду ученых из Эксетерского университета, которые должны были изучить поведение птиц и придумать, как отучить их воровать еду у людей.

И, кажется, у них получилось. Результаты своих исследований специалисты опубликовали в журнале Biology Letters, сопроводив их небольшим видеороликом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор публикации Мадлен Гумас отправилась на пляж с пакетом чипсов и секундомером и сделала необычное открытие.

Оказалось, что чайки довольно стеснительные и гораздо реже подходят к еде, когда на них смотрят.

В эксперименте приняли участие 74 птицы, из которых лишь 19 украли еду под пристальным взглядом человека. 27 чаек подошли к пакету чипсов достаточно близко, но не рискнули ничего украсть, еще 28 вообще решили не связываться со смотрящей на них Мадлен.

Новость
Экзотическая оранжевая птица оказалась чайкой

Как отмечает Гумас, даже те птицы, которые все-таки стащили пакет с едой, делали это на 21 секунду дольше, чем те чайки, на которых вообще не смотрели.

Как предполагают ученые, чайки видят в долгом, пристальном взгляде человека угрозу нападения. Самые отчаянные птицы пытаются атаковать сзади. Так что в заведениях, где есть вероятность стать жертвой крылатых воришек, специалисты советуют сидеть так, чтобы у птиц не было возможности подобраться к человеку со спины.

Кстати, в некоторых австралийских кафе нашли свой способ для борьбы с чайками: посетителям для самообороны начали раздавать водяные пистолеты.

Читайте также
Спецназ задержал экс-президента Киргизии Атамбаева
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Филиппа Киркорова
Туристки выпали из катера в Сочи во время фотосессии
СМИ выяснили подробности убийства Михаила Круга
Удар током убил тысячу свиней на тюменской ферме
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Познер рассказал, кого считает величайшим гением в истории
Здоровье
Мужчине по ошибке сделали обрезание За ошибку врачей он получил компенсацию в 20 тыс. фунтов (примерно 1,5 млн рублей).
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
На трассе М-4 «Дон» проходят облавы на водителей (не ГИБДД) В ходе рейда, который продлился всего шесть часов, приставам удалось изъять на месте у неплательщиков несколько автомобилей
Кино
Шарлиз Терон — 44: за что мы ее любим Знаменитая голливудская актриса отмечает день рождения — «Кино Mail.ru» рассматривает фото звезды и вспоминает, за что весь мир любит Шарлиз Терон
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Дети
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Телеведущая и певица снялась с маленьким Майклом в рекламе
Леди
Максим Виторган отдыхает в Греции с молодой возлюбленной Влюбленные проводят отпуск вместе.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь