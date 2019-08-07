18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британцы придумали, как бороться с чайками, которые воруют еду
И даже провели научный эксперимент.
Для многих городов мира чайки стали настоящей проблемой, но, кажется, жителям Великобритании эти птицы надоели особенно (например, недавно на юге Великобритании чайка похитила чихуахуа). Поэтому на пляжи графства Корнуолл отправили команду ученых из Эксетерского университета, которые должны были изучить поведение птиц и придумать, как отучить их воровать еду у людей.
И, кажется, у них получилось. Результаты своих исследований специалисты опубликовали в журнале Biology Letters, сопроводив их небольшим видеороликом.
Автор публикации Мадлен Гумас отправилась на пляж с пакетом чипсов и секундомером и сделала необычное открытие.
В эксперименте приняли участие 74 птицы, из которых лишь 19 украли еду под пристальным взглядом человека. 27 чаек подошли к пакету чипсов достаточно близко, но не рискнули ничего украсть, еще 28 вообще решили не связываться со смотрящей на них Мадлен.
Как отмечает Гумас, даже те птицы, которые
Как предполагают ученые, чайки видят в долгом, пристальном взгляде человека угрозу нападения. Самые отчаянные птицы пытаются атаковать сзади. Так что в заведениях, где есть вероятность стать жертвой крылатых воришек, специалисты советуют сидеть так, чтобы у птиц не было возможности подобраться к человеку со спины.
Кстати, в некоторых австралийских кафе нашли свой способ для борьбы с чайками: посетителям для самообороны начали раздавать водяные пистолеты.