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11:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Совы нашли спрятанную в лесу камеру и напали на нее (видео)

Потому что каждый имеет право на личную жизнь.

Веселое видео было снято на камеру наблюдения в птичьем заповеднике The Hawk Conservancy Trust в городе Андовер в британском графстве Хэмпшир.

Скрытая камера, с помощью которой ученые следили за совами, оказалась недостаточно скрытой. Возможно, она была слишком велика или подавала световые сигналы, но ее заметила парочка сов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Птицы несколько секунд настороженно рассматривали камеру, а потом решили действовать решительно — и напали на нее. В результате точного удара клювом, камера слетела и перевернулась. Этого для победы оказалось достаточно, и совы не стали продолжать бессмысленный бой с непонятным противником.

Екатерина Гура

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