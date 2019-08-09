11:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Совы нашли спрятанную в лесу камеру и напали на нее (видео)
Потому что каждый имеет право на личную жизнь.
Веселое видео было снято на камеру наблюдения в птичьем заповеднике The Hawk Conservancy Trust в городе Андовер в британском графстве Хэмпшир.
Скрытая камера, с помощью которой ученые следили за совами, оказалась недостаточно скрытой. Возможно, она была слишком велика или подавала световые сигналы, но ее заметила парочка сов.
Птицы несколько секунд настороженно рассматривали камеру, а потом решили действовать решительно — и напали на нее. В результате точного удара клювом, камера слетела и перевернулась. Этого для победы оказалось достаточно, и совы не стали продолжать бессмысленный бой с непонятным противником.
Екатерина Гура