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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американский фотограф превратил мусор в произведения искусства

А заодно напомнил о проблемах экологии.

Фотограф Барри Розенталь из Нью-Йорка, гуляя по пляжу, начал собирать пластик, которого на побережье было очень много. А потом ему пришла в голову идея, как превратить этот мусор в искусство, а заодно в очередной раз обратить внимание общества на глобальную проблему загрязнения окружающей среды.

Розенталь начал сортировать пластиковый мусор по цветам, раскладывать его в композиции и фотографировать. В итоге получился проект под названием Found in Nature («Найдено в природе»).

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По словам Барри, он постоянно собирает мусор с городского пляжа, чтобы хоть как-то помочь природе и заодно пополнить материалы для творчества.

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Найденный пластик он может месяцами хранить у себя в мастерской, пока не соберет достаточное количество объектов одинакового цвета или нужного оттенка.

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Екатерина Гура

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