14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американский фотограф превратил мусор в произведения искусства
А заодно напомнил о проблемах экологии.
Фотограф Барри Розенталь из
Розенталь начал сортировать пластиковый мусор по цветам, раскладывать его в композиции и фотографировать. В итоге получился проект под названием Found in Nature («Найдено в природе»).
По словам Барри, он постоянно собирает мусор с городского пляжа, чтобы хоть
Найденный пластик он может месяцами хранить у себя в мастерской, пока не соберет достаточное количество объектов одинакового цвета или нужного оттенка.
Екатерина Гура